10 falsi miti sui disordini alimentari (Di sabato 11 luglio 2020) I disordini alimentari hanno il più alto tasso di mortalità tra i disturbi psichiatrici e tra questi è l’anoressia quella che attualmente miete più vittime. Leggi su vanityfair

g_rizzo76 : @chiccotesta @Maximix1970 @jacopogiliberto @Cesare14931834 @micheleemiliano È un confronto senza senso (fv da solo… - annamosenevia : @doluccia16 Informati tu e l'esercito di cretini che ti segue - spigolonotturno : @Atoslab Sì, le parole pesano e la 'caciara', giova soltanto a chi non vuole un confronto dialettico sano. Una dell… -

Ultime Notizie dalla rete : falsi miti

DiLei

Miti e falsi rimedi per il coronavirus si stanno diffondendo rapidamente in tutto il mondo e rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza pubblica e individuale. Meglio fare chiarezza su quel ...Oltrepassata da poco la boa dei 40 anni, e a 16 da Tre metri sopra il cie, che mise le ali alla sua vita d’attore, Riccardo Scamarcio si è tenuto stretto il fanciullino che è in lui, così come gli ami ...