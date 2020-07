Vacanze con il virus: dal pulsossimetro al pc antibatterico, i gadget high tech da mettere in valigia (Di venerdì 10 luglio 2020) Mascherine e gel sono fondamentali. Ma per chi è particolarmente attento alla propria salute può acquistare online saturimetro portatile, termometro digitale e altri gadget high tech utili per affrontare il coronavirus in viaggio Leggi su ilsole24ore

