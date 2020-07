Turchia: Santa Sofia tornerà a essere moschea. Per volere di Erdogan (Di venerdì 10 luglio 2020) ISTANBUL (Turchia) – Santa Sofia l’antica cattedrale greco-cattolica eppoi ortodossa di Istanbul (Costantinopoli), divenuta moscha nel 1453, dopo la conquista della città da parte di Maometto II, era stata trasformata in Museo dal padre ella Turchia moderna, Kemal Ataturk, nel 1934. Ma ora il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato la riapertura ufficiale di … Leggi su firenzepost

Il Consiglio di Stato turco ha dato il via libera alla conversione di Santa Sofia, a Istanbul, in una moschea. Il più alto tribunale amministrativo ha annullato il decreto del 1934 che aveva trasforma ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la riapertura ufficiale di Santa Sofia come moschea, dopo la decisione del Consiglio di stato turco che ha annullato il suo status di museo. "È s ...