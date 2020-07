Torna a Tuscania il festival del cortometraggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Il festival cinematografico «Universo corto» Torna a Tuscania (Viterbo). La tredicesima edizione del grande festival dei cortometraggi (la seconda che si svolge nella splendida città etrusca) si svolgerà dal 22 al 25 luglio. Questa edizione, per colpa dell'emergenza Covid, è una vera e propria sfida che l'Associazione pisana «Giovani Persone», il direttore artistico Riccardo Romboli e l'amministrazione comunale hanno voluto affrontare per proseguire il cammino intrapreso insieme con grande successo l'anno scorso. Gli organizzatori hanno deciso di conservare la presenza del pubblico, anche se con caratteristiche tali da garantire il rispetto delle regole sanitarie. «Ringrazio il Comune», dice Riccardo Romboli, direttore artistico di ... Leggi su panorama

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Universo corto torna a far brillare Tuscania. Inizia il conto alla rovescia per la tredicesima edizione (la seconda per la bella città etrusca) del fes ...