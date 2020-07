Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro: "Non sa con chi ha a che fare” (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella seconda puntata di Temptation Island Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono sembrati in crisi: ci sarà un falò la prossima settimana? Lorenzo Amoruso ha perso la calma nella seconda puntata di Temptation Island guardando il video di Manila Nazzaro. L'ex calciatore e l'ex Miss Italia sembravano la coppia più solida del docu-reality, ma lui non ha gradito alcuni commenti sul loro rapporto a distanza. Lorenzo Amoruso la scorsa settimana ha dispensato consigli agli altri fidanzati di Temptation Island, dando prova di grande saggezza, ma ieri l'ex calciatore ha perso la pazienza: tutta colpa della ... Leggi su movieplayer

