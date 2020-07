Sorteggio Champions: il Napoli troverebbe il Bayern Monaco ai quarti, e Juve o City in semifinale (Di venerdì 10 luglio 2020) Se il Napoli riuscisse a superare il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions, troverebbe ai quarti di finale della Final Eight la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco (ma i tedeschi hanno già vinto l’andata in trasferta 3-0, quindi sono praticamente qualificati). Poi, eventualmente, in semifinale troverebbe sul suo cammino una tra Juventus, Lione, Real Madrid e Manchester City. Il City ha 2-1 l’andata degli ottavi a Madrid, quindi sono favoriti per il passaggio del turno. I quarti di finale, in gara unica, si giocheranno dal 12 al 15 agosto a Lisbona. Le partite verranno disputate in due stadi: all’Estádio do Sport ... Leggi su ilnapolista

