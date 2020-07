Sebastiano Esposito da Pastorello: tutto confermato, oltre un mese dopo. E il Parma insisterà (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 6 giugno scorso vi avevamo anticipato la svolta a sorpresa: dopo un breve periodo con Augusto Carpeggiani, l’attaccante Sebastiano Esposito aveva accettato di entrare nella scuderia di Federico Pastorello. oltre un mese dopo tutto è stato certificato da una foto che l’agente ha pubblicato poco sul suo profilo Instagram. Avendo compiuto 18 anni lo scorso 2 luglio, ora si procederà al rinnovo con l’Inter fino al 2025, i cinque anni classici, un passaggio logico. E’ possibile/probabile che Sebastiano vada a giocare: ci sono diverse possibilità ma occhio sempre al Parma che gli darebbe tutta la visibilità possibile, tenendo anche conto dei rapporti tra i due club che ... Leggi su alfredopedulla

In molti avevano lamentato le poche presenze di Sebastiano Esposito nell’Inter: il rinnovo di contratto non era affatto scontato. In realtà, l’attaccante di soli 18 anni potrebbe essere fra i primi ri ...Il rapporto tra Sebastiano Esposito e l'Inter sta per prolungarsi di altri cinque anni. Il giovane attaccante, nonostante sia solo un classe 2002, è pronto ad essere blindato dal club di Via della Lib ...