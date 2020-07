Roma, fermate due ladre rom di 14 e 17 anni: la più grande è al 7° mese di gravidanza, la più piccola non è imputabile (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo appena 24 ore, sempre nel corso dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro storico della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato altre due nomadi minorenni, di 14 e 17 anni, quest’ultima in stato di gravidanza avanzata, la più piccola non imputabile, per tentato furto aggravato in concorso in abitazione. I Carabinieri hanno riconosciuto le due ladre, già note per i precedenti reati specifici, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto in via del Tritone e hanno deciso di pedinarle. Poco dopo, in via dei Maroniti, hanno cercato di introdursi all’interno di un condominio, ma avvedutesi della presenza dei militari in borghese hanno cercato di allontanarsi. I Carabinieri le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : I nuovi camion dell’Ama non agganciano i cassonetti e Roma rischia l’emergenza rifiuti in piena estate: lo rivela i… - CorriereCitta : Roma, fermate due ladre rom di 14 e 17 anni: la più grande è al 7° mese di gravidanza, la più piccola non è imputab… - InfoAtac : #info #atac - linea bus S02 integrativa al servizio metro: stazione metro A Anagnina-Termini con fermate alla stazi… - InfoAtac : #info #atac - linea bus S01 integrativa al servizio metro: stazione metro B Ponte Mammolo-Termini con fermate in vi… - laperlaneranera : RT @biif: @laperlaneranera A Roma sui pali della luce non li ho visti. Ma all'ingresso delle fermate metro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fermate Roma, l'odissea della Metro A: un guasto ogni 5 giorni Il Messaggero