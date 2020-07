Roma caput (smart) mundi (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma diventa modello per la promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di sharing, un esempio positivo a cui guardare. La rivista “Forbes Italia” dedica ampio spazio alla nostra città e al lavoro realizzato in questi anni per la Capitale, un cambiamento partito dalle fondamenta, che ha portato importanti investimenti e l’avvio di nuovi servizi per i Romani. La Capitale riparte dalla mobilità sostenibile, puntando anche sui grandi progetti infrastrutturali, per creare un sistema di trasporti in grado di rispondere alle esigenze delle persone e alle sfide presenti e future. Per questo, anche durante l’emergenza, abbiamo continuato a lavorare sulle opere strategiche. Abbiamo costruito un piano strutturato da qui ai prossimi 15 anni, puntando sulla mobilità condivisa, l’elettrico, la ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Roma caput Il Gp di Roma caput mundi della Formula E mondiale Il Messaggero Santa Marinella: riprendono le visite a Castrum Novum

Roma si era da poco impadronita, a seguito della vittoria riportata nei confronti della coalizione etrusca rappresentata da Tarquinia e Cerveteri, anche di una ampia fascia costiera che andava ben olt ...

Luca Barbarossa: «Morricone, Maestro discreto e rigoroso: vanto per Roma»

La morte silenziosa, lucida e discreta del maestro Ennio Morricone mi ha suscitato alcune riflessioni sul concetto di romanità e sui luoghi comuni che ne conseguono. Romani si nasce o si diventa; per ...

