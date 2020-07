Rete 5G, Telecom esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la fornitura in Italia e in Brasile (Di venerdì 10 luglio 2020) La notizia era circolata già qualche giorno fa. Ora è arrivata la conferma: l’Italiana Telecom ha escluso Huawei dalla realizzazione delle reti di nuova generazione. Il colosso cinese non è stato invitato a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la Rete che Telecom si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Nessuna conferma e nessuna smentita arriva per ora da Huawei. Ma stando alle fonti citate da Reuters, fra i fornitori invitati ci sarebbero certamente Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks. Nessuna traccia di Huawei, dunque, che continua a tenere acceso il dibattito in Italia insieme a ... Leggi su open.online

Open_gol : Il timore è che la rete 5G possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del… - robreg1 : RT @Open_gol: Il timore è che la rete 5G possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occi… - MafaldaraS : RT @Open_gol: Il timore è che la rete 5G possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occi… - Aldebaran_4 : RT @Open_gol: Il timore è che la rete 5G possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occi… - yuna_hikari : RT @Open_gol: Il timore è che la rete 5G possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occi… -