Renault Clio, Captur e Mégane ibride, la carica delle francesi con la scossa (Di venerdì 10 luglio 2020) Già ordinabile la nuova gamma elettrificata E-Tech di Renault, che sarà disponibile a partire dal mese settembre: parliamo di Clio Hybrid e delle versioni plug-in di Captur e Mégane. I tre modelli, complementari ai veicoli dotati di una normale motorizzazione termica, sono il frutto della lunga esperienza della casa francese e della tecnologia sviluppata in F1. Rispetto alle power unit della concorrenza, il sistema E-Tech è relativamente complesso: tre motori, uno termico, e due elettrici: uno grande con la funzione propulsiva, uno piccolo per l’avviamento e generatore per gli accumulatori. Completa il sistema una trasmissione multi-mode senza frizione e le batterie, alloggiate sotto il divanetto posteriore. Un modulo propulsivo articolato e di ultima generazione in grado di associare e ... Leggi su ilfattoquotidiano

