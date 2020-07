Recovery Fund, nuova proposta Michel conferma 750 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha presentato un nuovo pacchetto di proposte sul piano europeo di rilancio post crisi pandemica, in cui conferma a 750 miliardi di euro la mole del Recovery Fund e propone di “mantenerne il bilanciamento”. La proposta Michel fissa poi a 1.074 miliardi di euro il bilancio pluriennale UE. “E’ importante essere chiari” sul mantenimento della parte più rilevante del Recovery Fund UE sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto (grants) “perchè in alcuni Paesi dell’UE l’alto livello del debito è un problema per loro ma anche per il mercato unico”, ha affermato ... Leggi su quifinanza

Capezzone : Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caso Autostrade, gover… - CarloStagnaro : Cari italiani, il Recovery fund assomiglia sempre più al Mes - rolandoroccando : RT @Capezzone: Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanza del Rec… - Annalis80790333 : RT @ilconterosso1: L'importante è che continuano ad arrivare IMU,Tari,Tasi,Tasse consortili,iscrizione CCIAA e bollette a fronte di un fatt… -