Ragazzi morti a Terni, il gip convalida il fermo del pusher: «Disposto a tutto pur di acquistare la cocaina» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Giudice delle indagini preliminari di Terni Barbara Diogiovannantonio ha convalidato il fermo e Disposto il carcere per Aldo Maria Romboli con l?accusa di morte come conseguenza di altro... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : Flavio e Gianluca, i ragazzi morti nel sonno a #Terni, hanno pagato 15 euro per mezza boccetta di #metadone. Le par… - Corriere : Il compagno di banco di Flavio: «Non so perché si rifugiasse nelle droghe, gli dicevo di smettere» - anto_galli4 : RT @emagrassini98: Il 20 marzo 2019 l’autista senegalese attentò alla vita dei ragazzi, di una insegnate e una collaboratrice. Per il pm fu… - donciucci : La tragedia nella tragedia dei ragazzi di Terni morti per droga è che erano davvero bravi ragazzi… E oggi i bravi r… - v_napoletano : RT @emagrassini98: Il 20 marzo 2019 l’autista senegalese attentò alla vita dei ragazzi, di una insegnate e una collaboratrice. Per il pm fu… -