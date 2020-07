"Malgioglio, aiutami tu". La Cipriani impazzita per un turco: scatta il "pronto-soccorso" (Di venerdì 10 luglio 2020) Francesca Cipriani chiede aiuto a Cristiano Malgioglio. La bella bionda ha perso la testa per l'uomo più desiderato del mondo: Can Yaman. Attore turco, bello come il sole. Estate amara per la Ciprani, che ha conosciuto l'attore famosissimo in uno studio televisivo. “Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata”, racconta in esclusiva la Cipriani. Poi tuona: “Malgioglio, aiutami come si conquistano i turchi?” E Cristiano è pronto al soccorso, visto che da anni è fidanzato con un turco misterioso. “Mi cercava con lo sguardo Gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”, continua a raccontare la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Malgioglio aiutami Ascolti tv 19 giugno: Conti batte De Filippi in stra-replica. Crozza (senza Zoro live) supera Nuzzi TvZoom Francesca Cipriani impazzita per un turco, scatta il "pronto-soccorso" di Malgioglio

Francesca Cipriani chiede aiuto a Cristiano Malgioglio. La bella bionda ha perso la testa per l'uomo più desiderato del mondo: Can Yaman. Attore turco, bello come il sole. Estate amara per la Ciprani, ...

Francesca Cipriani chiede aiuto a Cristiano Malgioglio. La bella bionda ha perso la testa per l'uomo più desiderato del mondo: Can Yaman. Attore turco, bello come il sole. Estate amara per la Ciprani, ...