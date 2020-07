Malattie infiammatorie croniche intestinali: nei pazienti con Crohn e Colite ulcerosa il rischio da contagio da Covid-19 non è aumentato (Di venerdì 10 luglio 2020) IL LEGAME TRA Covid E MICI – La pandemia ha messo in allarme tutti i soggetti affetti da patologie croniche, ritenuti pazienti fragili e dunque maggiormente esposti al virus. L’ipotesi iniziale, poi smentita, è stata dunque che anche i pazienti affetti da MICI – Malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di Crohn o Colite ulcerosa) fossero più suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2 e ad una forma più severa di Covid-19, sia perché affetti da infiammazione cronica con danno intestinale, sia perché spesso in trattamento con farmaci immunosoppressori. Anche il meccanismo con cui il virus agisce sembrava suggerire ... Leggi su meteoweb.eu

insalutenews : Malattie infiammatorie croniche intestinali, non aumentato il rischio contagio Covid nei pazienti. Ecco le nuove te… - UnivadisItalia : Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), comprendono la malattia di Crohn (MC) e la rettocolite ulcer… - ellina88_ : RT @SIFfarmacologia: ?? 'Passaporto di Farmacogenetica per malattie infiammatorie intestinali'. ?? Leggi tutti i dettagli sul nuovo numero d… - presasocial : #Malattie infiammatorie croniche, l'eccellenza della Federico II. LEGGI QUI ? - ACCMEDorg : GEM Academy - -