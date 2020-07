Lucca Comics & Games 2020 cambia data e si fa in quattro! (Di venerdì 10 luglio 2020) by Hynerd.it Dopo mesi di analisi, ricerca, ascolto, sviluppo e duro lavoro, Lucca Comics & Games è pronto a rimettersi in gioco e rispondere alle avversità, provocate dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, con resilienza e creatività: dal 29 ottobre al 1 novembre si rialzerà il sipario sulla città di Lucca per dare vita a una nuova edizione del festival. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno si terranno quattro eventi in uno, sempre ricca di contenuti, nel rispetto della sicurezza e della salute della Community. Il dialogo con la community, gli editori, … su: Lucca Comics & Games 2020 ... Leggi su hynerd

SkyTG24 : Lucca Comics & Games, l'edizione 2020 si farà: dal 29 ottobre al 1 novembre - hynerdit : Lucca Comics & Games 2020 cambia data e si fa in quattro! - newsintheshell : Lucca Comics & Games 2020 si farà, ecco come! - Smartinainaina : RT @PVChloride: ogni medico: a ottobre ricaduta sicura la sapremo gestire meglio speriamo ma fate attenzione lucca comics: SCUSATE NON POSS… - heylookma : ?????? Cerco uno che faccia ted come cosplay al lucca comics fatevi avanti che io sono pronta a fare tracy -