LIVE – Juve Stabia-Entella, Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 10 luglio 2020) La DIRETTA LIVE di Juve Stabia-Entella, match valido per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. Allo stadio Menti di Castellammare le vespe cercano gli ultimi punti per la salvezza, mentre gli ospiti, a metà classifica, devono ancora capire se saranno in grado di lottare addirittura per i playoff. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 di venerdì 10 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale del match. AGGIORNA LA DIRETTA Juve Stabia-Entella ore 21 Leggi su sportface

