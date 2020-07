L'Airbus pensa all'idrogeno come carburante per i voli del futuro (Di venerdì 10 luglio 2020) Il colosso europeo ha accolto con favore la strategia della Commissione e punta a sviluppare un aereo a emissioni zero che... Leggi su europa.today

L’Airbus Helicopters multi-role twin engine H160 ha ottenuto il Type Certificate dall’European Aviation Safety Agency (EASA), segnando un nuovo capitolo per il programma. La società prevede che la cer ...

