La pantera del Sannio non è una pantera (Di venerdì 10 luglio 2020) Da gennaio scorso abbiamo parlato dei presunti avvistamenti di una pantera in alcune zone del Sud e della caccia con droni e gabbie-trappola che non ha dato alcun risultato. Durante il lockdown altri presunti avvistamenti sono arrivati a Torrecuso e Limosano. Poi i presunti avvistamenti si sono spostati a Summonte, Monte Vergine, Ospedaletto d’Alpinolo e Sant’Arcangelo a Scala. Di tutti questi avvistamenti non c’erano foto se non alcune in cui sembrava di avere a che fare con un gatto. Alla fine l’esame del DNA svolto in un laboratorio specializzato di Grosseto “rivela” che l’animale i cui peli sono stati inviati per l’analisi non è una pantera. La pantera del Sannio non è una ... Leggi su nextquotidiano

La storia della pantera del Sannio è intricata: : gli avvistamenti sono stati molteplici, partendo dall’area sannita (Torrecuso, Benevento, Ceppaloni, Pesco Sannita, Pietrelcina) e poi in quella nolan ...

