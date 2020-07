La Camba torna sulle scene con il videoclip di “Facci caso” (Di venerdì 10 luglio 2020) È online il videoclip di "Facci Caso", il nuovo brano con cui La Camba (nome d'arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d'Oro e di Platino con le sue canzoni scritte anche per grandi artisti italiani e non, vendendo più di 10 milioni di copie. "Facci Caso" (etichetta Da 10 Production), di cui askanews pubblia un estratto, è visibile per intero al link. Il libro di Kurt Vonnegut "Quando siete felici, fateci caso" ha ispirato la scrittura di questo brano che rappresenta un nuovo inizio per la cantautrice cagliaritana (ma nata a Roma), il cui ultimo lavoro da solista era stato pubblicato nel 2013.Un inno alla voglia di vivere, "Facci caso" parla della felicità che diamo per scontata, a cui non abbiamo fatto ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 10 lug. (askanews) – È online il videoclip di "Facci Caso", il nuovo brano con cui La Camba (nome d arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d Oro e ...

E' una delle autrici più richieste e apprezzate e ha firmato decine di hit per artisti come Laura Pausini, Nek, Elodie, Luca Carboni e Annalisa. Ma Federica Camba è anche una cantautrice con un propri ...

