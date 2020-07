Johnny Depp: l’attore ammette di aver colpito ‘accidentalmente’ la testa di Amber Heard durante una lite (Di venerdì 10 luglio 2020) Johnny Depp ha confessato di aver “accidentalmente” colpito alla testa Amber Heard mentre “si agitava selvaggiamente” contro di lui. Si dice che la coppia sia stata pizzicata durante una lite accesa nell’attico di Los Angeles il 15 dicembre 2015. Depp, 47 anni, ha fatto l’ammissione mentre ha dato prove presso l’Alta Corte di Londra il terzo giorno del suo caso per diffamazione contro i giornali. Johnny Depp, il processo per diffamazione e l’accusa di essere violento: tutte le novità L’Alta Corte ha ascoltato una registrazione poco dopo il presunto incidente in cui Johnny sembrava affermare di ... Leggi su italiasera

Cosmodelafuente : Potere mente Vs. Potere intestino. Johnny Depp: 'Ho lasciato Amber perché ha defecato nel nostro letto'. #IlFineGiustificaIMezzi - italiaserait : Johnny Depp: l’attore ammette di aver colpito ‘accidentalmente’ la testa di Amber Heard durante una lite - PINISEIBONO : RT @GregGrosJacques: Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow (e quindi Johnny Depp)?! #NoJohnnyNoPirates - cinnamovnn : RT @proteggimiric: ma voi vi immaginate un film con leonardo dicaprio johnny depp brad pitt Margot robbie Penélope cruz Keira knightley O… -