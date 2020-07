Iran, esplode un deposito missilistico a Teheran: la causa (Di venerdì 10 luglio 2020) Attimi di tensione in Iran, dove si sono udite delle esplosioni in un deposito missilistico di Teheran. Il governo Iraniano indaga sul caso. Aumenta la tensione e la paura in Iran, dove questa mattina si sono verificate delle esplosioni in un deposito missilistico di Teheran. Infatti un boato ha svegliato la parte occidentale della capitale … L'articolo Iran, esplode un deposito missilistico a Teheran: la causa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Iran esplode Iran, esplode un deposito missilistico a Teheran: la causa Inews24 L'Iran ringrazia la Russia per l'assistenza nella lotta contro il coronavirus

Sima Shine, a capo del programma dell'Iran presso l'Institute for National Security Studies (INSS) prova a immaginare quali potranno essere gli scenari dopo l’esplosione della settimana scorsa all’int ...

Misteriose esplosioni scuotono l’Iran. Ma per le autorità «non è successo nulla»

In Iran il programma nucleare – sempre e solo dichiarato a scopi ... Qualche giorno dopo, il 30 giugno, una bomba potente era esplosa in un centro medico in un mercato nella Teheran nord e borghese, ...

Sima Shine, a capo del programma dell'Iran presso l'Institute for National Security Studies (INSS) prova a immaginare quali potranno essere gli scenari dopo l’esplosione della settimana scorsa all’int ...In Iran il programma nucleare – sempre e solo dichiarato a scopi ... Qualche giorno dopo, il 30 giugno, una bomba potente era esplosa in un centro medico in un mercato nella Teheran nord e borghese, ...