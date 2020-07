Incontro Conte-Rutte: «Ottimo clima». Recovery Fund? «Non c’è piena convergenza» (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio) È terminato all’Aja l’Incontro annunciato oggi, 10 luglio, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo omologo olandese Mark Rutte. Un Incontro in cui il premier italiano ha dovuto tentare di ammorbidire le resistenze del governo olandese sulla questione del Recovery Fund – il fondo Ue che aiuterebbe l’Italia a riprendersi dalla batosta economica dovuta all’epidemia Covid-19. Dopo il colloquio avvenuto a Binnenhof, sede del governo olandese, Conte ha fatto sapere che «non c’è piena convergenza». Ma ha poi spiegato che tra i due «c’è invece convergenza sulla necessità di una ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Aspi, l’ultimatum di Conte: “All’incontro proposte inaccettabili. Non possiamo più regalare soldi” - HuffPostItalia : Conte-Rutte: incontro cordiale, ma nessun avvicinamento - rtl1025 : ?? 'Oggi non ho detto che il governo ha deciso di prorogare lo #statodemergenza ma che è un tema che dobbiamo affron… - ausoloda : RT @Musso___: “il bilaterale del premier italiano con l’olandese Mark Rutte ieri sera a L’Aja non muove di un passo le posizioni di Italia… - antimo61 : RT @ImolaOggi: Se i nostri politici avessero un minimo di dignità, saremmo già usciti dalla UE. -

