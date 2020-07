Il falò e la lite. Alessandro e Sofia durano due puntate (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessandro e Sofia escono alla seconda puntata di Temptation Island mano nella mano: il loro amore è più forte di qualche tradimento. Alessandro, 47 anni, ha chiesto il falò di confronto già alla seconda puntata di Temptation Island perché Sofia, 30, ha avuto il coraggio di dire che non lo ha mai tradito. Il rapporto è morboso: corna più che in un rifugio di alci. Sofia sostiene che lui la lascia spesso e volentieri e che solo in quegli intermezzi ha frequentato altri uomini, poi passa dalla gocce di dolore a quelle di rabbia urlando come se fosse sul palco di Zelig: “Mi ricerca perché non ha alternative e non sa stare da solo. Ci amiamo però ci tradiamo”, ma la più bella è: “Se siamo in pausa e vado con un ... Leggi su iltempo

Simonetti_22 : Raga secondo me dobbiamo aspettarci una lite fantastica al falò di confronto di Sofia e Alessandro #TemptationIsland -

