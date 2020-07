Il 17 luglio Auditorium verrà intitolato a Ennio Morricone (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “D’intesa unanime con la Conferenza dei presidenti dei gruppi – che si e’ svolta nel pomeriggio di oggi – si e’ stabilito che, dalle 11 alle 13 di venerdi’ 17 luglio, l’Aula Giulio Cesare ospitera’ il Consiglio tematico dedicato a Ennio Morricone durante il quale verra’ votato l’atto per l’intitolazione dell’Auditorium Parco della Musica al grande compositore recentemente scomparso. Alla cerimonia parteciperanno, oltre alla famiglia Morricone, alcuni ospiti e amici del maestro che ne ricorderanno la carriera omaggiandone la figura”. Cosi’ in un comunicato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Leggi su romadailynews

ROMA, 10 LUG - Un omaggio a Ennio Morricone con il tema struggente di 'Mission' e la magia delle sinfonie di Beethoven con Antonio Pappano sul podio per riabbracciare il pubblico con la musica finalme ...