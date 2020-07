Fate attenzione a questi falsi SMS da Euronics, sono truffe (Di venerdì 10 luglio 2020) Euronics non sta mandando questi SMS: si tratta di una truffa e di un tentativo di phishing che sfrutta il nome della catena. Non avete vinto alcun premio. L'articolo Fate attenzione a questi falsi SMS da Euronics, sono truffe proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

salfasanop : RT @PoliticaPerJedi: Pare che le paratie del #Mose alzandosi generino una frequenza d'onda particolare che interagisce con il 5G e provoca… - pallinyc : RT @PoliticaPerJedi: Pare che le paratie del #Mose alzandosi generino una frequenza d'onda particolare che interagisce con il 5G e provoca… - waitingforbodot : RT @PoliticaPerJedi: Pare che le paratie del #Mose alzandosi generino una frequenza d'onda particolare che interagisce con il 5G e provoca… - luca_ziliotto : RT @PoliticaPerJedi: Pare che le paratie del #Mose alzandosi generino una frequenza d'onda particolare che interagisce con il 5G e provoca… - gseba_sca : RT @PoliticaPerJedi: Pare che le paratie del #Mose alzandosi generino una frequenza d'onda particolare che interagisce con il 5G e provoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate attenzione

Proiezioni di Borsa

Noi subito mettiamo in quarantena per 15 giorni poi si vede". Serve "attenzione ossessiva su focolai, non possiamo sprecare quanto di buono abbiamo fatto", ha sottolineato il governatore. È necessaria ...La ripartenza delle Marche passa anche «attraverso lo sport e l’attività sportiva in ogni sua declinazione, leve importanti del sistema produttivo marchigiano, presenti e vitali su tutto il territorio ...