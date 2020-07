F1 Stiria 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport (Di venerdì 10 luglio 2020) Si chiama Gran premio di Stiria (Diretta esclusiva Sky Sport) per distinguerlo da quello disputato lo scorso fine settimana, ma il circuito è lo stesso, il Red Bull Ring in Austria. Due gare in successione sulla stessa pista. Non era mai successo in Formula 1. Solo una delle tante novità imposte dalla convivenza con il coronavirus. A motori spenti si è parlato di mercato piloti 2021. E Sebastian Vettel ha confermato che se dovesse restare a piedi non sarebbe certo per mancanza di... Leggi su digital-news

