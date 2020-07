Elicottero precipita nel Tevere, si cerca l’equipaggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Elicottero precipitato nel Tevere alle porte di Roma. Sono in corso le ricerche dell’equipaggio. ROMA – Nuova tragedia alle porte di Roma. Un Elicottero nel pomeriggio di venerdì 10 luglio è precipitato nel Tevere dopo aver toccato i fili dell’alta tensione. Immediate le ricerche con i sommozzatori che stanno cercando di recuperare l’equipaggio. Le speranze di trovare in vita le persone a bordo del velivolo diminuiscono con il passare delle ore, ma molte persone sono impegnate nel perlustrare la zona. #Roma #10luglio 17:00, #vigilidelfuoco impegnati con il DragoVF 58, due squadre e nucleo #sommozzatori per un Elicottero precipitato a Nazzano Romano nei pressi del fiume ... Leggi su newsmondo

Elicottero precipita nel Tevere - i soccorsi lo individuano sul fondale del fiume È stato individuato dai carabinieri l'Elicottero privato che questo pomeriggio, attorno alle 17, è precipitato nel Tevere, a Nazzano Romano. Il velivolo è stato individuato con l'ecoscandaglio sul...

fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… - SkyTG24 : Elicottero precipita nel Tevere vicino a #Roma, ricerche in corso - Notiziedi_it : Elicottero precipita nel Tevere: si cerca l’equipaggio - pasdran : RT @GazzettaDelSud: #Elicottero precipita nel #Tevere, i soccorsi lo individuano sul fondale del fiume - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Un elicottero è precipitato nel Tevere: si cerca l’equipaggio. Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo toccare… -