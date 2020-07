Doc, si gira! (Di venerdì 10 luglio 2020) Doc - Nelle tue Mani E’ stata la fiction rivelazione dell’anno, che l’emergenza sanitaria ha bloccato dopo quattro puntate. Ma Doc – Nelle tue Mani è ripartita: set aperto per Luca Argentero e il resto del cast della serie di Rai 1 targata Lux Vide e riprese in corso per concludere la (prima) stagione. Immancabili gli scatti social ad immortalare il ritorno di Doc, a cominciare da quello di Matilde Gioli (nella serie è la dottoressa Giulia Giordano), tornata nell’ormai famoso Policlinico Ambrosiano di Milano “a vedere se tutto è pronto”. Poi una foto con il camice e il copione in mano; ora sì, “Giulia Giordano is back“. Visualizza questo post su Instagram Giulia Giordano is back 🩺 Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli) in data: 6 Lug 2020 alle ore 2:16 ... Leggi su davidemaggio

fabiofabbretti : Doc, si gira! - Icarus_doc : @convivioblog @di_meb @ItaliaViva Lei però dovrebbe sapere che in Italia conta la propria posizione; se viene il re… - MercurioPsi : @Ass_Cult_CeSMoT @giuliana_63 @_doc_ALE_ il 2 luglio era su linea 447, ma non gira solo su quella - Ass_Cult_CeSMoT : @MercurioPsi @giuliana_63 Mercú,te che sai sempre tutto,ma era cinese de Roma TPL gira oppure l'han messo in quaran… - Ass_Cult_CeSMoT : @_doc_ALE_ @super_super_7 @MercurioPsi @Mirko_7270 @Franz6081 Ma che se ne fanno di 4 bus a Palombara?alla fine c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc gira Riapre il set di 'Doc-Nelle tue mani'. Il dottor Argentero torna in corsia La Repubblica Doc, si gira!

E’ stata la fiction rivelazione dell’anno, che l’emergenza sanitaria ha bloccato dopo quattro puntate. Ma Doc – Nelle tue Mani è ripartita: set aperto per Luca Argentero e il resto del cast della seri ...

Sole Luna Doc Film Festival 2020: il programma del 9 luglio

Netflix ha svelato l'atteso trailer della stagione 2 di The Umbrella Academy, in arrivo a fine luglio! E dopo un bellissimo video annuncio girato ...

E’ stata la fiction rivelazione dell’anno, che l’emergenza sanitaria ha bloccato dopo quattro puntate. Ma Doc – Nelle tue Mani è ripartita: set aperto per Luca Argentero e il resto del cast della seri ...Netflix ha svelato l'atteso trailer della stagione 2 di The Umbrella Academy, in arrivo a fine luglio! E dopo un bellissimo video annuncio girato ...