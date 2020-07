Da Nyon tutto pronto per il sorteggio Champions (Di venerdì 10 luglio 2020) Anche la Champions è pronta a ripartire e lo farà il 7-8 agosto con i ritorni degli ottavi ancora da disputare. Intanto oggi a Nyon è tutto pronto per i sorteggi. Questa le 4 squadre già qualificate ai quarti Atalanta (ITA) Atletico Madrid (SPA) RB Lipsia (GER) Paris Saint-Germain (FRA) I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica. Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante. Ecco i risultati d’andata dei quattro ottavi di finale ancora non conclusi. Napoli-Barcellona 1-1 Chelsea-Bayern 0-3 Real Madrid-Manchester City 1-2 Olympique Lione-Juventus 1-0 Sono previsti tre diversi sorteggi: per i quarti di finale (inserendo in tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno ... Leggi su ilnapolista

