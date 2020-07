Conte si tiene i poteri straordinari (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà prorogato di altri sei mesi, fino a fine anno, lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio. Il premier Giuseppe Conte conferma e la questione subito diventa politica. “Se il Governo vuole prorogare lo stato di emergenza, venga prima in Parlamento a spiegarne le ragioni”, dice il deputato Stefano Ceccanti, dalle file del Pd. Il provvedimento, del quale si sarebbe già discusso negli ultimi incontri a Palazzo Chigi con i capi delegazione, “è in corso di valutazione” spiegano all’HuffPost dal Ministero della Salute. Considerato, però, che le disposizioni assunte all’inizio dell’anno scadranno il 31 luglio, le riserve dovrebbero essere sciolte a breve.Ma da dove nasce la decisione, preludio di altri decreti del presidente del Consiglio dei ministri? È proprio necessario estendere ... Leggi su huffingtonpost

Il premier: "Si tratta di una decisione collegiale che ci consente di intervenire tempestivamente. Questo non significa che non teniamo sotto controllo il virus" ROMA. Giuseppe Conte mette subito le m ...