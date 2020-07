Ciao Darwin, tweet dall’America: “Programma razzista”. Cosa è successo (Di venerdì 10 luglio 2020) Che Ciao Darwin sia una trasmissione dissacrante e ironica è risaputo, ed è anche uno degli obiettivi degli autori dello show. Ma negli Stati Uniti è arrivata una visione distorta del programma condotto da Paolo Bonolis. E il motivo è un tweet di David Adler, fondatore dell’associazione Progressive International. L’uomo, infatti, ha postato un’immagine relativa all’ultimo gioco di Ciao Darwin, quando due concorrenti entrano all’interno di due grandi calderoni riempiti d’acqua ad ogni risposta sbagliata. Il primo che arriva con l’acqua alla gola perde. Le regole semplici. Il funzionamento evidentemente no, almeno per chi pretende di comprenderlo da un solo frame. “Una straniera nera viene ... Leggi su italiasera

Critiche al programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin, accusato di razzismo da un’organizzazione straniera: gli autori replicano. Il programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin, è più volt ...

L’economista americano David Adler sostiene che Ciao Darwin sia razzista

L’accusa che non ti aspetti. Nelle ultime ore è arrivata da oltre oceano l’accusa di razzismo nei confronti di Ciao Darwin, il programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis. David Adler, un economista ...

