Cassa integrazione? Ve la potete scordare (Di venerdì 10 luglio 2020) Eccola là la semplificazione, decantata e declamata dal premier Giuseppe Conte. Se per avere la Cassa integrazione molti lavoratori hanno penato non poco (anzi in molti casi tanti ancora la attendono) ora il gioco si fa ancora più complicato. Già, invece di rendere semplice l'erogazione delle somme con un meccanismo del tipo: metto soldi subito sul conto del lavoratore, poi verifico con calma e in caso sanziono, le brillanti menti dei tecnici legislativi hanno partorito il sistema della domanda bis. Sì, una nota dell'ufficio del ministero del Lavoro (ancora non ufficiale) spiega che per godere delle settimane di cig previste dal decreto Cura Italia e dal successivo Rilancio (cioè le nove settimane che sono diventate quattordici consecutive) e le altre quattro che si possono usare a settembre non basterebbe più ... Leggi su iltempo

