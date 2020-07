Borse caute. Piazza Affari corre sola (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.806,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,45%, scendendo fino a 38,65 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +172 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,24%. Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (+0,15%), bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,30%, e piatta Parigi, che tiene la ... Leggi su quifinanza

