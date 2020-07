Aumentano i contagi nei poli di logistica: i sindacati, nessuno ci ascolta (Di venerdì 10 luglio 2020) contagi a macchia d’olio all’interno dei poli logistici dell’Emilia: i sindacati chiedono la quarantena retribuita e tamponi per tutti i lavoratori. Dopo il focolaio scoppiato nella sede bolognese di Bartolini, continuano altri casi di positivi al Covid e questa volta sempre in un polo logistico dell’Emilia, ma in Tnt zona Roveri. Si tratta di 31 … L'articolo Aumentano i contagi nei poli di logistica: i sindacati, nessuno ci ascolta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

