Atalanta, parla Percassi: “Col PSG sarà una partita memorabile” (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà il PSG l’avversario dell’Atalanta ai quarti di finale di Champions League: i due presidenti hanno espresso il proprio parere sull’esito del sorteggio A Lisbona per cercare di riscrivere la storia: dopo aver schiantato il Valencia agli ottavi di finale di Champions League, prima dell’emergenza Covid, l’Atalanta è pronta stupire ancora. Nel nuovo format a partita singola, gli uomini di Gasperini sono chiamati ad affrontare il Paris Saint-Germain, come decretato dall’urna questa mattina. Un avversario di certo temibile, ma alla portata della straordinaria formazione bergamasca. “Per noi è un orgoglio e un sogno essere lì, tra le migliori otto d’Europa – ha spiegato il presidente del club Antonio Percassi – Abbiamo ... Leggi su zon

Juan Sebastian Veron commenta le prestazioni dell'Atalanta in Serie A e Champions League: le parole dell'ex centrocampista della Sampdoria Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Sampdoria, ha p ...

Le dichiarazioni di Sarri alla vigilia di Juventus-Atalanta: "E' una partita difficile sotto tutti gli aspetti". TORINO – Vigilia di Juventus-Atalanta alla Continassa con Maurizio Sarri che ha rilasci ...

