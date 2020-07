Aprilia, bimba di 12 anni picchiata e violentata dal padre: 45enne condannato a 8 anni di carcere (Di venerdì 10 luglio 2020) Un orco che per oltre 2 anni ha violentato e picchiato la figlioletta è finalmente finito in carcere, dove dovrà scontare una pena di 8 anni. L’uomo, un 45enne di Aprilia, nel 2017 era stato appena lasciato dalla moglie, così aveva iniziato ad abusare della figlia appena 12enne. La bambina era costretta dal padre orco a sostituire la mamma in tutto e per tutto, anche nelle faccende domestiche. Inoltre, spesso la piccola veniva picchiata violentemente e le venivano scagliati addosso scarpe, padelle e altri oggetti. Con il tempo la situazione è precipitata fino ad arrivare anche alle violenze sessuali. Ora finalmente la condanna a 8 anni dell’uomo ha posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

