Venezia, ci sarà anche il comitato di protesta No Mose al test generale delle 78 paratoie. “Cercheranno in tutti i modi di fermarci” (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo hanno annunciato e cercheranno di farlo. “Arriveremo all’isola Nuovissima, alla bocca del Lido, nel giorno dell’inaugurazione in grande stile di quel grandissimo bidone inutile e dannoso che è il Sistema Mose… Ci saranno il presidente del consiglio, ministri, parlamentari, gli apparati della Regione Veneto e del Comune di Venezia, consulenti, progettisti, partiti politici… etc. etc. etc. tutti presenti in massa: tutta la grande coalizione trasversale delle grandi opere inutili e dannose, del ‘magna magna’, sarà presente come sempre”. Tommaso Cacciari conferma che il 10 luglio, al mattino, una piccola flotta di No Mose, alias No Grandi Navi, sarà pronta in Bacino San Marco per giocare alla battaglia navale con la Polizia e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

