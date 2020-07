Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 16:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Giovedì 9 luglio in studio Giuliano Ferrigno Buon pomeriggio dalla redazione che la paura l’eredità che i coronavirus lascia tra gli italiani 67,8% di c’è un rapporto Censis con assogestioni ha paura per la situazione economica familiare la percentuale del 72% tra i millennial e le donne più al 75% nel sud Tu prendi 76% per gli imprenditori e arriva al 82,6% tra chi ha redditi più bassi durante il lockdown il 28,9% ha incrementato il proprio risparmio e sono stati 28 milioni percettori di reddito le cui Entrate non sono state intaccate Il 71,2% del totale un nuovo Boom della liquidità tra febbraio e Aprile un aumento per 34,4 miliardi di euro cifra Quasi uguale al valore del Mac per l’Italia messaggio di gratitudine del Presidente della Repubblica la polizia penitenziaria in ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie, Boccia: “Continueremo a bloccare voli da Paesi non in sicurezza” Fanpage.it Ronaldo, il retroscena: furioso dopo il ko con il Milan

TORINO – Il ko di Milano ha annullato il primo match-point per la Juventus, che vincendo avrebbe portato a 10 le distanze in classifica dalla Lazio. Rabbia e delusione sono i sentimenti provati dai bi ...

Gattuso: “Milik? Un giocatore sa quando è finito un ciclo”

TORINO – L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa. L’allenatore dei partenopei ha parlato del futuro dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik, destinato ad esser ...

