TikTok, falsi link pericolosi diffusi via Whatsapp: ecco come individuarli (Di giovedì 9 luglio 2020) Con oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo, TikTok è senza dubbio una delle app di social media più popolari al momento. Se usi l’app, puoi utilizzare la funzione apposita per condividere video divertenti con i tuoi amici e familiari. Tuttavia, un nuovo rapporto ha messo in guardia su falsi link a TikTok che circolano e che contengono malware pericolosi. link dannosi TikTok: ecco quali sono, non li aprire su Whatsapp Il programma Maharashtra Cyber ha rilasciato un avviso sui falsi collegamenti, che sono stati individuati su Whatsapp questa settimana. Un funzionario del Maharashtra Cyber ha affermato che il dipartimento ha scoperto che i cyber criminali stavano creando ... Leggi su italiasera

