Temptation Island, primo falò di confronto: la decisione di Sofia e Alessandro (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti che ogni anno accende l’estate degli italiani. Nella puntata di questa sera alcuni nodi verranno già al pettine, a cominciare da Sofia e Alessandro. Giovedì scorso il ragazzo ha richiesto il falò di confronto con la fidanzata: il fatidico momento della verità è arrivato. Per Sofia e Alessandro il falò di confronto Temptation Island è partito forte e, anche quest’anno, gli ascolti sembrano premiare il docu-reality di Canale 5. Al centro 6 coppie Vip e Nip e, in primo piano, i loro sentimenti. La prima svolta di questa edizione arriva questa sera, con il ... Leggi su thesocialpost

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - fanpage : #TemptationIsland 2020, Valeria e Ciavy sempre più in crisi: lei è tentata da Alessandro - _v4lee_ : Sono tornata ora a casa e mi sono persa Temptation Island ?? #Tiziaparty - biandshygirl : RT @ur4m4ki: Ma quindi gli unici a non vedere Temptation Island siamo io, me e me stesso? - Night_Moonrose : RT @ilydm_: MANILA FACENDO COSÌ STAI PERDENDO UNO DEGLI UOMINI PIÙ INTELLIGENTI E CARISMATICI DI TUTTA L'EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND. #Te… -