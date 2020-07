‘Temptation Island 7’, seconda puntata: Valeria Liberati ad un passo dal bacio col tentatore Alessandro Basciano. E per le altre coppie… (Di venerdì 10 luglio 2020) Si è appena concluso il secondo attesissimo appuntamento della settima edizione di Temptation Island, il reality condotto anche questa volta da Filippo Bisciglia. La scorsa settimana le sei coppie in gioco avevano raggiunto il conduttore sulla spiaggia dell’Is Morus Relais e prima della separazione per entrare nel vivo del gioco avevano avuto modo di conoscere i ragazzi e le ragazze single che con cui condivideranno questa nuova avventura. Annamaria Laino e Antonio Martello sono fidanzati tra alti e bassi da 10 anni e se Antonio sta riuscendo in qualche modo a relazionarsi con le ragazze single, la sua fidanzata invece è molto provata dai video che ha visto fino ad ora e ha manifestato le proprie insicurezze alle sue compagne di avventura. La Laino viene chiamata nel pinnettu e le viene mostrato un video in cui il fidanzato si relaziona con una delle ... Leggi su isaechia

