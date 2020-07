Riscatto Rebic, i rossoneri vogliono acquistarlo a titolo definitivo (Di giovedì 9 luglio 2020) Riscatto Rebic, i rossoneri vogliono acquistarlo a titolo definitivo: nelle ultime 12 partite ha messo a segno ben 10 gol Ante Rebic ha messo segno 10 gol nelle ultime 12 partite: l’attaccante rossonero sta attraversando un ottimo momento e il Milan ha deciso di riscattarlo, come confermato da Gianlucadimarzio.com. L’accordo con l’Eintracht Francoforte, proprietaria del suo cartellino, è stato chiuso la scorsa estate sulla base di un prestito biennale che non verrà modificato nelle prossime settimane. Un’eventuale acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri avverrà, dunque, soltanto al termine della stagione 2020-2021. I termini devono essere ancora ... Leggi su calcionews24

