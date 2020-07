Regolamento Temptation Island 2020, come funziona? Falò e partecipanti (Di giovedì 9 luglio 2020) Sta per prendere il via la nuova edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in cui sei coppie faranno un viaggio nei sentimenti e metteranno alla prova il loro amore. Giovedì 2 luglio alle 21:30 su canale 5 – o in streaming sulla piattaforma web Witty Tv – le porte del favoloso resort “Is Morus Relais” si apriranno per accogliere sia i 12 partecipanti al gioco, sia i tentatori e le tentatrici che faranno di tutto per far vacillare i sentimenti delle coppie coinvolte. LA VITA PRIVATA DELLE COPPIE ECCO CHI E’ IL CONDUTTORE DI Temptation CHI SONO I TENTATORI E LE TENTATRICI? Regolamento – Le regole del gioco sono molto semplici: i partner infatti vivranno in due ale separate del resort e non potranno vedersi né parlarsi per 21 ... Leggi su sportface

