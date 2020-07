Ranieri: “Arbitro troppo giovane, fosse venuto da me…” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine del match perso contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine del match perso contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni dopo la sconfitta del Gewiss Stadium: «Io sono contento, la squadra ha impensierito l’Atalanta che è una delle compagini più forte. Resta l’amaro in bocca perché prendi gol su un angolo che mi hanno detto che non c’era. Hanno cambiato anche schema per trovare il varco, il dispendio di energie è stato altissimo, ma l’Atalanta non ha trovato grosse giocate». ESPULSIONE – «Senza pubblico si sente tutto. L’arbitro è un po’ ... Leggi su calcionews24

