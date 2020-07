Processo a don Euro, in aula le accuse degli escort: "Per lui contavano solo sesso, soldi e droga" (Di giovedì 9 luglio 2020) In aula, al Processo in corso contro don Luca Morini, parlano gli escort che hanno avuto rapporti con lui. "Il prete si presentava come giudice e viaggiava in Mercedes con l'autista" droga cocaina prete Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/09/Processo-a-don-Euro-in-aula-sfilano-i-testimoni/L'escort accusa don Euro"Per lui contavano soloil sesso, la coca e i soldi" Persone: don Luca Morini ... Leggi su ilgiornale

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Massa, processo a don Euro, un testimone: 'Ci siamo conosciuti in una chat di incontri' - EcoLunigiana : #Massa - Riprende il processo a Don Euro: 'Voleva sempre sniffare cocaina – ha detto un testimone -, la cercava in… - peppe844 : RT @rep_firenze: Massa, processo a don Euro, un testimone: 'Ci siamo conosciuti in una chat di incontri' [aggiornamento delle 09:14] https:… - rep_firenze : Massa, processo a don Euro, un testimone: 'Ci siamo conosciuti in una chat di incontri' [aggiornamento delle 09:14] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Massa, processo a don Euro, un testimone: 'Ci siamo conosciuti in una chat di incontri' -

Ultime Notizie dalla rete : Processo don Processo a don Euro, parlano gli escort: "Per lui contavano solo soldi, sesso e cocaina in quantità industriale" Il Tirreno E se gli Apple Silicon avessero performance grafiche migliori delle GPU dedicate?

Questo permette di processare le informazioni più rapidamente e con un minore ... nella documentazione per gli sviluppatori, ha scritto esplicitamente Don’t assume a discrete GPU means better ...

Italia, torna sull’altare un sacerdote condannato per pedofilia

E’ stato condannato a 7 anni e 8 mesi in Cassazione per abusi sessuali su una bambina di 11 anni. Ma don Luciano Massaferro, che è invece stato assolto dal Tribunale ecclesiastico di Genova, è tornato ...

Questo permette di processare le informazioni più rapidamente e con un minore ... nella documentazione per gli sviluppatori, ha scritto esplicitamente Don’t assume a discrete GPU means better ...E’ stato condannato a 7 anni e 8 mesi in Cassazione per abusi sessuali su una bambina di 11 anni. Ma don Luciano Massaferro, che è invece stato assolto dal Tribunale ecclesiastico di Genova, è tornato ...