Previsioni Meteo, forte calo termico la prossima settimana: venti da Nord e temperature in picchiata (Di giovedì 9 luglio 2020) Previsioni Meteo – Continua a essere confermato, nelle simulazioni matematiche, un più drastico cambio della circolazione nel corso della prossima settimana, quindi verso metà mese e anche oltre. L’alta pressione, a componente più oceanica che Nordafricana, che sostanzialmente sta dominando in questi giorni, potrebbe subire una prima “limatura” nel corso del prossimo fine settimana, a opera di una prima ondulazione del ramo sub-polare verso l’Europa centrale e i nostri settori più settentrionali, con avvento di fase temporalesca sulle queste aree. Ma, a seguire, la forzatura operata dai cavi Nordatlanticl, si farebbe via via più esasperata, con entrata più franca di correnti ... Leggi su meteoweb.eu

