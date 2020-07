Pierluigi Diaco annuncia che lascerà i social ma la reazione non è forse quella che si aspettava (Di giovedì 9 luglio 2020) Alla fine Pierluigi Diaco ha preso la sua decisione: lascia i social. Lo ha annunciato qualche ora fa dai suoi profili dicendo che terrà attivo solo Twitter, da usare qualora ne avrà bisogno. Il motivo? I continui attacchi mediatici che dice di subire, a suo dire, persino pilotati. Non solo, il conduttore di Io e Te parla anche di quella che definisce “dittatura sociale” che ha cambiato il modo di usare i social. Probabilmente il conduttore di Rai 1 si aspettava un maggiore riscontro da parte delle persone che ciguettano e non solo, ma a quanto pare, come si può evincere dai tanti commenti sotto il post, le persone dalla sua parte, sono ben poche. Ma vediamo il messaggio integrale che Diaco ha ... Leggi su ultimenotizieflash

