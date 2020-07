Naya Rivera di Glee scomparsa in California (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera, la star di Glee, scomparsa in California: partite le ricerche, le autorità temono che la 33enne sia annegata Abbiamo cantato e ballato con lei nell’acclamata serie di Ryan Murphy ‘Glee’, ora Naya Rivera, 33 anni, sembra essere scomparsa. L’interprete di Santana Lopez, come ha dichiarato Reuters che ha raggiunto telefonicamente le autorità locali, risulta dispersa… L'articolo Naya Rivera di Glee scomparsa in California Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - SkyTG24 : Scomparsa Naya Rivera, la star di Glee - MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - klainemitpommes : RT @eliscrivecose: Speriamo che Naya Rivera venga ritrovata sana e salva, non so che dire, è angosciante. Ed è angosciante pensare che un b… - mhlatessitrice : Leggo alcuni commenti che cercando di politicizzare anche la scomparsa di Naya Rivera. Sono agghiacciata. -