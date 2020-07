Milano, quartetti d’archi e Raffaello: quattro concerti (quasi) privati di fronte ai capolavori della Pinacoteca Ambrosiana (Di giovedì 9 luglio 2020) Sostare davanti alla Canestra di frutta di Caravaggio senza doversi mettere in punta di piedi, gareggiando con le teste di chi è davanti. Ammirare anche il piccolo dettaglio delle nature morte di Brueghel per tutto il tempo che si vuole, senza nessuno che spinge. E infine, godersi un concerto (quasi) privato, un quartetto d’archi con il suggestivo sfondo del Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello. Via dalla pazza folla, dentro i musei italiani: questa è l’idea di Musica al Museo, progetto che vede coinvolti la Società del Quartetto di Milano, Le Dimore del Quartetto, e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Se le misure di distanziamento sociale obbligano a ridurre le esperienze collettive, si può trasformare un limite in un’occasione per ... Leggi su ilfattoquotidiano

